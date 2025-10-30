Kim milyoner Olmak İster'de 1 Milyon değerindeki soru: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? 1 Milyon TL'Lik soru
A- ZEKİ RIZA SPOREL
B- FARUK ILGAZ
C- ZİYA SONGÜLEN
D-ŞÜKRÜ SARACOĞLU
CEVAP: C