Kim milyoner Olmak İster'de 1 Milyon değerindeki soru: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? Televizyonun en çok izlenen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle hem stüdyoda hem ekran başında büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? 1 Milyon TL'Lik soru

A- ZEKİ RIZA SPOREL

B- FARUK ILGAZ

C- ZİYA SONGÜLEN

D-ŞÜKRÜ SARACOĞLU

CEVAP: C