Kim milyoner Olmak İster'de 1 Milyon değerindeki soru: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan son bölümde, bir yarışmacının büyük ödüle giden son soruya yaklaşması stüdyoda adeta nefesleri kesti.

A- ZEKİ RIZA SPOREL

B- FARUK ILGAZ

C- ZİYA SONGÜLEN

D-ŞÜKRÜ SARACOĞLU

CEVAP: C

