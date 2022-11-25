CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti. Yavuz Ağıralioğlu yeni bir çıkış daha yaptı. Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." dedi. Ağıralioğlu isim vermeden CHP'li Altay ve Özkoç'a "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da birini devlet düşmanlarına söyleyemediler." ifadeleriyle yüklendi.