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İYİ Parti grup toplantısında ucuz tiyatro! Meral Akşener “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardı! İşte CHP’li figüran

İYİ Parti grup toplantısında ucuz tiyatro! Meral Akşener “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardı! İşte CHP’li figüran
19.01.2022 12:44

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Algı, yalan, iftira ve tiyatro siyaseti yapan yalancıların mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor. Grup toplantısında kürsüye Deniz Barış Çatal isimli bir genci çıkartarak hükümete sallatan Merak Akşener'in oyunu çabuk bozuldu. Akşener'in “mağdur üniversite öğrencisi” diye kürsüye çıkardığı kişi CHP’li Deniz Barış Çatal çıktı. Öte yandan konuşmasında "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" deyip "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" ifadesini kullanan Çatal'ın, İtalya gezisinden fotoğrafları ortaya çıktı.

Televizyon Videoları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında her hafta olduğu gibi yine ucuz bir tiyatroya başvurdu.



Yalanı, iftirayı ve algı siyasetini kendisine adet edinen Akşener, bu hafta 'Milletin Kürsüsü'nü Deniz Barış Çatal isimli gence devrederek sözde "barınma ve yurt sorununu" gündeme getirdi, ucuz bir kurgu ile hükümeti hedef aldı.

TİYATRO ERKEN PATLADI
Daha önce de birçok kez kürsüye sipariş figüranlar çıkartan Akşener, dersini almamış olacak ki yine dakikalar içinde yaş tahtaya bastı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "mağdur üniversite öğrencisi" diye kürsüye çıkardığı kişi CHP'li Deniz Barış Çatal çıktı.





Çatal'ın CHP'li isimlerle fotoğraflarının bulunması ve partinin görevlerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.


KÜRSÜDE "BARINAMIYORUZ" DEDİ
Hacettepe Üniversitesi öğrencisi ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı olan Çatal, sözlerine "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" diye başladıktan sonra "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulundu.



İTALYA GEZİSİNDEN FOTOĞRAFLAR
"Barınamıyoruz" diyen gencin, İtalya gezisinden ve TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı.

CHP'Lİ FOTOĞRAFINI SİLDİ
İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal, sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdı.

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