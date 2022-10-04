Amasya'da 16 Ağustos 2021 günü başından silahla vurulan Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Burhan'ın karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Aksalur köyünde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 27 yaşındaki evli, 2 çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinin aydınlatılması için süren soruşturmada Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce gözaltılar yapıldı. Şüphelilerden gözaltına alınan Muhammet Burhan'ın eşi F. B. ve sevgilisi Selami Ş. bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Selami Ş. "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevglisi F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet zanlıları adliyeden çıkartılırken yöneltilen soruları ise cevapsız bıraktı.