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İtiraf geldi! Müge Anlı duyurdu! Muhammet Burhan cinayetinde katil maktulün karısının sevgilisi çıktı! Selami Şen tutuklandı

İtiraf geldi! Müge Anlı duyurdu! Muhammet Burhan cinayetinde katil maktulün karısının sevgilisi çıktı! Selami Şen tutuklandı
04.10.2022 10:44

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Amasya merkeze bağlı Aksalur köyünde Yeşilırmak Nehri’nin kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 27 yaşındaki evli, 2 çocuk babası Muhammet Burhan cinayeti aydınlatıldı. Katil suçunu itiraf etti. Tutuklanan zanlı Muhammet Burhan’ın karısı Fatma Burhan’ın sevgilisi Selami Şen çıktı. İşte detaylar…

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Amasya'da 16 Ağustos 2021 günü başından silahla vurulan Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Burhan'ın karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Aksalur köyünde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 27 yaşındaki evli, 2 çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinin aydınlatılması için süren soruşturmada Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce gözaltılar yapıldı. Şüphelilerden gözaltına alınan Muhammet Burhan'ın eşi F. B. ve sevgilisi Selami Ş. bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Selami Ş. "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevglisi F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet zanlıları adliyeden çıkartılırken yöneltilen soruları ise cevapsız bıraktı.

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