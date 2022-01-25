İstanbul'da kar esaretinde son durum! Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar! Vatandaşa iki önemli çağrı

İstanbul'da kar esaretinde son durum! İki bakan kar bölgesinde son durumu açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "4700 KM'lik İstanbul Bölge müdürlüğündeki merkezde çok önemli çalışmalar yapıldı. Olumsuz hava şartları altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti tabi. Mahmutbey ve Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle Trafik durdu. Terk edilmiş araçların ortadan kalırılması gerekiyor. Trenler hızlı trenler Ankara-İstanbul arasında çalışıyor. Marmaray sabaha kadar ücretsiz olarak hizmet edecek vatandaşlara." açıklamasında bulunurken, Bakan Soylu, "Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Mümkün olmadıkça özel araçlarınızla yola çıkmayın." dedi.