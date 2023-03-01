'Asrın Felaketi' sonrası gözler İstanbul'da meydana gelecek 7 ve üzerindeki büyüklükteki olası depreme çevrildi. Türkiye'nin en kalabalık kentinde yaşanması muhtemel sarsıntı nedeniyle önlemler için kollar sıvandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayına katılan jeoloji mühendisi İshak Yılmaz, dev proje ve İstanbul'un risk haritası hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.