Haberler Televizyon Videoları İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Bölge bölge zemin tarandı! Yıkılacak binalar hangi bölgeye taşınacak? Çarpıcı değerlendirme

İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Bölge bölge zemin tarandı! Yıkılacak binalar hangi bölgeye taşınacak? Çarpıcı değerlendirme

İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Bölge bölge zemin tarandı! Yıkılacak binalar hangi bölgeye taşınacak? Çarpıcı değerlendirme
01.03.2023 12:13

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'Asrın Felaketi' sonrası gözler İstanbul'da meydana gelecek 7 ve üzerindeki büyüklükteki olası depreme çevrildi. Türkiye'nin en kalabalık kentinde yaşanması muhtemel sarsıntı nedeniyle önlemler için kollar sıvandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayına katılan jeoloji mühendisi İshak Yılmaz, dev proje ve İstanbul'un risk haritası hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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