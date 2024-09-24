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İsmail Saymaz Halk TV canlı yayınında fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane'den mi?
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İsmail Saymaz Halk TV canlı yayınında fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane'den mi?

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 16:37 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 16:36

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki canlı yayında aldığı telefonla kısa süreliğine yayından ayrıldı. Ancak mikrofonu açık kalan Saymaz'ın, telefondaki kişiye "Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi" dediği duyuldu. Bu durum, Saymaz'ın talimatla mı haber yaptığı sorusunu gündeme getirirken, arayan kişinin İBB Sözcüsü Murat Ongun olabileceği yorumları yapıldı.

CHP yandaşı İsmail Saymaz canlı yayında fena yakalandı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de programa katıldı. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin konuşulurken ilginç bir gelişme yaşandı.

SAYMAZ TELEFONU GÖSTERİP YAYINDAN AYRILDI
Canlı yayın sırasında telefonu çalan İsmail Saymaz'ın telefonunu programın sunucusuna göstererek kısa süreliğine yayından ayrıldı. Ancak mikrofonu açık kalan İsmail Saymaz'ın, telefondaki kişiye "Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi" dediği duyuldu.

Halk TV yayını (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

ARAYAN KİM İSMAİL SAYMAZ, TALİMAT SARAÇHANEDE Mİ?
Bu diyalog, "Saymaz talimatla mı habercilik yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Saymaz ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

YAYINA DÖNDÜ EKREM İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ
Aramanın kimden geldiği tam olarak bilinmese de sosyal medyada bu kişinin Murat Ongun olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Öyle ki Saymaz'ın İBB ile olan yakınlığının yanı sıra telefon sonrası yayına döndüğünde, "CHP'lilerin gönlünde çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'nun aday olması var." diyerek İBB Başkanına övgüler dizmesi manidar bulundu.

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