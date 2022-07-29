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İslam Memiş altın yorumları son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Altın gurusu tüyoyu verdi: ''Daha yükseliş başlamadı''

İslam Memiş altın yorumları son dakika! Düğün yapacaklar dikkat! Altın gurusu tüyoyu verdi: ''Daha yükseliş başlamadı''
29.07.2022 11:56

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Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar dikkat! Altın ve dolar kurundaki hareketlilik son sürat devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten deprem etkisi yaratacak tahminler geldi. Piyasa kahini İslam Memiş; ''Altın fiyatları son bir yıldır manipule edilip baskılanıyordu ve artık bu baskılanma yerini yükselişlere bırakıyor.'' diyerek altın yatırımcısını uyarıp ''Altın almayı ihmal etmeyin, altın fiyatları yükseliş trendine daha yeni başladı'' tüyosunu verdi. İşte altın gurusu İslam Memiş'in altın fiyatlarına dair çarpıcı yorumları...

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