Haberler Televizyon Videoları İntihar eden Serkan Kıyak öldü mü? Müge Anlı olay hakkında detayları açıkladı! Pideciye kaçan karısı: "Maaşını ben alacağım...''

İntihar eden Serkan Kıyak öldü mü? Müge Anlı olay hakkında detayları açıkladı! Pideciye kaçan karısı: "Maaşını ben alacağım...''

İntihar eden Serkan Kıyak öldü mü? Müge Anlı olay hakkında detayları açıkladı! Pideciye kaçan karısı: "Maaşını ben alacağım...''
13.12.2021 12:06

OTOMATİK OYNAT

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Müge Anlı, Serkan Bey'in yayından gittikten sonra eşi ile barışmaya çalıştığını, eşi istemeyince de daha sonra hayatına son verdiğini, evde ölü olarak bulunduğunu, intihar ettiği üzerinde durulduğunu, üzüldüğünü, zira bugün Serkan Bey'i İstanbul'a beklediklerini, Zahide Yetiş'in programına alacak olduklarını, kendisinin de mutfağa onunla girecek olduğunu söyledi. Müge Anlı, Serkan Bey'e psikiyatristten yardım al dediklerini, onu da kabul etmediğini, ihanet acısının birini kaybetme acısı ile denk olduğunu ama zaten Serkan Bey'in yayına gelirken de eşinin aslında o adama kaçtığını bilerek geldiğini dile getirdi. Müge Anlı, Serkan Bey'i sevmiş olduklarını, Serkan Bey devlet memuru olduğu için maaşının eşine kalacak olduğunu, kadının da aradığını "Maaşını ben alacağım, çocuğu da ben alacağım" dediğini aktardı.

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