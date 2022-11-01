Keloğlan, Oh Olsun, Sev Kardeşim, Ah Nerede, Yumurcak, Ayşecik, Salak Milyoner, Üç Kağıtçılar ve daha nicesi... Pos bıyıkları ve sert görüntüsünün ardındaki babacan tavrıyla Yeşilçam'a damga vuran ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hulusi Kentmen, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Oynadığı filmler, hayat verdiği karakterler Türkiye'nin özeti gibiydi. 1993 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmit Körfezi'nde büyüyen ve İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. Kentmen'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Hulusi Kentmen'in memleketi...