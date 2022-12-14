HDP'li Mithat Sancar'dan TELE1'de CHP ve İYİ Parti ile ittifak itirafı: Herkes biliyor ki bizim sayemizde kazanıldı

6'lı masanın gizli ortağı HDP 2019 yılında CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları ittifakı net sözlerle itiraf etti.

MİTHAT SANCAR İTTİFAKI İTİRAF ETTİ: BİZİM SAYEMİZDE KAZANILDI

CHP'nin bakanlık vaadettiği İYİ Parti'nin ise seçmen tabanından çekinerek ittifakı gizlediği HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar 2019 yılındaki yerel seçimlerde yaptıkları ittifakı, "Herkes biliyor ki, o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı." ifadelerini kullandı.

6'LI MASAYA OLUMLU BAKIYORUZ

CHP'nin fonladığıI TELE1'e konuk olan Mithat Sancar "Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz" diyerek şu ifadelerle ittifakı itiraf etti;

"İKTİDARI DURDURMAK İÇİN BATIDA ADAY ÇIKARMADIK"

"2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Bu iktidarı durdurmak için, batıda aday çıkarmadık. Herkes biliyor ki, o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. Bazen orada da kafa karışıklığı yaratılıyor.

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE BÖYLE OLDU"

Allah'ınızı severseniz İstanbul seçimlerinde bizim İstanbul'daki oy oranımız Türkiye ortalamasının üstündedir. Yüzde on altılardadır. Bizim İstanbul seçimlerinin kazanılmasında desteğimiz, bu politikamız sadece o değil bütün büyükşehir belediyelerinde böyle oldu."

HDP DAHA ÖNCE DE İTİRAF ETMİŞTİ: O KOLTUKLARDA BİZİM SAYEMİZDE OTURUYORSUNUZ

Sancar'ın itirafı gibi net bir itirafı HDP'li Fatma Kurtulan 2019 yılında yapmıştı.

Kurtalan İYİ Parti'ye yönelik o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz diyerek şunları söylemişti;

"İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Siz şunu bileceksiniz: En köşede oturuyorsunuz. Bakın, aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz, en köşede oturuyorsunuz, kapının eşiğinde oturuyorsunuz. Böylesi bir partiye 'Haddinizi bilin', 'Şunu deyin, bunu deyin' diyemezsiniz."