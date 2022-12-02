HDP'li Garo Paylan'dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

Son dakika haberleri... 6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmiyor. Buna son örnek ise Garo Paylan'dan. Paylan katıldığı bir programda, “Altılı masanın bir iradesi varsa, bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.