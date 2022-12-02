Haberler Televizyon Videoları HDP'li Garo Paylan'dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

HDP'li Garo Paylan'dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

HDP'li Garo Paylan'dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz
02.12.2022 13:36

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 03:38
’Karım Fazilet akrabası Orhan...
Televizyon 41:19
İbrahim Kalın'dan A Haber...
Televizyon 05:08
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın...
Televizyon 04:43
ERDAL SAKIZ CİNAYETİ: Müge...
Televizyon 01:43
Alparslan Büyük Selçuklu 37....
Televizyon 00:22
Açılış töreninde gülümseten...
Televizyon 02:39
Başkan Erdoğan'dan infial...
Televizyon 09:10
Son dakika: Belediyelerde...
Televizyon 00:58
Yalı Çapkını 10. bölüm izle
Televizyon 01:49
Yavuz Ağıralioğlu: ''Kemal...
Televizyon 02:02
HDP'yi kapatma davasında yeni...
Televizyon 42:25
Müge Anlı'da gözyaşlarına...

Son dakika haberleri... 6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmiyor. Buna son örnek ise Garo Paylan'dan. Paylan katıldığı bir programda, “Altılı masanın bir iradesi varsa, bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA