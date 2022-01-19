Gaziantep'te yollar neden kapalı? Gaziantep Valisi Davut Gül A Haber'de son durumu aktardı

Son dakika... Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı şehirde hayatı altüst etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül ildeki son durumu A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak aktardı. Son bilgileri paylaşan Vali, "45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi. Vali A Haber'de son bilgileri paylaştı.