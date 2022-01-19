Haberler Televizyon Videoları Gaziantep'te yollar neden kapalı? Gaziantep Valisi Davut Gül A Haber'de son durumu aktardı

Gaziantep'te yollar neden kapalı? Gaziantep Valisi Davut Gül A Haber'de son durumu aktardı

Gaziantep'te yollar neden kapalı? Gaziantep Valisi Davut Gül A Haber'de son durumu aktardı
19.01.2022 11:19

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:16
Kabine Toplantısında gündem...
Ana Sayfa 01:24
Bugün hangi illerde kar tatili...
Ana Sayfa 00:17
Adana Ceyhan'da korkutan...
Ana Sayfa 02:25
İstanbul’da yoğun kar yağışı
Ana Sayfa 01:00
TOGG, Gemlik Tesisindeki...
Ana Sayfa 01:17
Kahramanmaraş'ta boru hattında...
Ana Sayfa 01:45
Süper Lig maçına engeli
Ana Sayfa 01:54
İstanbul'da hamile hemşireye...
Ana Sayfa 00:15
Survivor Evrim sakatlandı mı?...
Ana Sayfa 00:44
Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan...
Ana Sayfa 32:12
İsmail Kartal'dan itiraf
Ana Sayfa 01:50
Başkan Erdoğan’dan kritik...

Son dakika... Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı şehirde hayatı altüst etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül ildeki son durumu A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak aktardı. Son bilgileri paylaşan Vali, "45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı" dedi. Vali A Haber'de son bilgileri paylaştı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA