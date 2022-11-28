Gaziantep Şehitkamil'de kan donduran olay! Zihinsel engelli anne 5 yaşındaki kızı günlerce aç susuz bıraktı! Firdevs yoğun bakımda!

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Yıldız eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu.

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi. Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne Fatma Yıldız'ın ise raporlu olduğunu öğrenildi.

'3'ÜNCÜYE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEK'

Eşi Fatma Yıldız'ın kız çocuklarını sevmediğini belirten Cihan Yıldız, "Bu olay, geçen yıldan beri devam ediyor. Diğer çocuklarıma da vuruyor ama kızım kadar değil. Eşimin raporu var; bugün yarın yine çıkacak. Bu 2'nci oldu, 3'üncü de çocuğumu öldürecek. Eve üst kat komşunun penceresinden girdim. Çocuğu içeride yatarken buldum. Gözleri şişmiş, kolları morluk içerisindeydi. Kollarında yine ısırık izleri vardı. Kızımın şu anda hayati tehlikesi yok. Fakat halen vücudundaki darp izleri duruyor. Benim halim ortada. Bu çocuklarıma nasıl bakacağım? Benim kimsem yok" dedi.



'CEZAEVİNDEN HİÇ ÇIKMASIN'

Eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Yıldız, "İsterim ki; raporu olduğu halde cezaevinden hiç çıkmasın. Müebbet yatsın. Çocuğuma da yazık, günah. Eve geldiğimde kapıyı çalmama rağmen hiçbir şekilde açmadı. Kiracının evinden girdim ve çocuğumu bu halde buldum. Gelmesem, yetişemesem; çocuğum belki de ölecekti. Devletimden çocuklarım için yardım istiyorum" diye konuştu.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zihinsel engelli bir annenin, kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler kapsamında devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakan Yanık "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı." ifadelerini kullandı.