Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Yunanistan'da! UEFA Avrupa Ligi maçları son sürat devam ediyor. D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe sıradaki maçta Olympiakos deplasmanında sahaya çıkacak. Fenerbahçe gruptan çıkmak için Olympiakos engelini aşmak zorunda olan Fenerbahçe maçı kazanması halinde puanını 8'e yükseltecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar, Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte maç hakkında tüm detaylar...