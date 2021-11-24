Temsilcimiz Fenerbahçe Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele edecek. Olympiakos-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe aaat 23.00'de başlayacak. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

FENERBAHÇE KRİTİK DEPLASMANDA!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 5'inci hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Gruptan çıkmak için Olympiakos engelini aşmak zorunda olan Fenerbahçe sahadan galip ayrılması halinde puanını 8'e yükseltecek. Olympiakos ile arasındaki puan farkını 2'ye yükseltecek.

Son maçında Eintracht Frankfurt ile iç sahada karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe bu mücadeleden 1 puan alması halinde adını bir üst tura yazdırabilecek.