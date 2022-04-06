RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Fatma bir kez daha Esra Erol'da! Gözyaşları içinde her şeyi anlattı

Fatma bir kez daha Esra Erol'da! Gözyaşları içinde her şeyi anlattı

Fatma bir kez daha Esra Erol'da! Gözyaşları içinde her şeyi anlattı
06.04.2022 19:29

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 01:27
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na...
Televizyon 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 01:04
Ağıralioğlu'nu Kılıçdaroğlu mu...
Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:53
Gönül Dağı'nda acı haberi...
Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 03:51
Konut sektöründe KDV...
Televizyon 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:43
TFF'den liglere kar...
Televizyon 00:40
Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv...

Melahat Oruç, aylar önce ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurarak %45 engelli raporu bulunan kızı Fatma için yardım istedi. Fatma’nın, Ahmet isimli dini nikahlı bir erkekle kaçtığı ve kumasıyla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Ahmet’le resmi nikah kıyan Fatma, Esra Erol’un yoğun çabaları ardından baba evine döndü. Tam her şey rayına oturdu derken Fatma, yine Ahmet’in yanına kaçtı. Bunun üzerine soluğu Esra Erol’da alan Melahat Hanım, Fatma'nın şiddet gördüğünü ve Ahmet'in cezaevine girdiğini iddia etti. Geçen haftalarda annesinin iddialarını yalanlayan ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Fatma, bugün bir kez daha Esra Erol’da programına çıktı ve gözyaşları içinde tüm gerçekleri anlattı. İşte detaylar...

Televizyon Videoları

Zaman zaman gözyaşlarına boğulan Fatma, şiddet gördüğüne yönelik iddiaları doğruladı. Ahmet'in ağabeyi İbrahim tarafından cinsel istismara uğradığını belirten Fatma, "Jandarma geldi, beni hastaneye götürdü. Daha sonra karakola götürüp ifademi aldılar" dedi.

SON DAKİKA