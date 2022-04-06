Fatma bir kez daha Esra Erol'da! Gözyaşları içinde her şeyi anlattı

Melahat Oruç, aylar önce ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurarak %45 engelli raporu bulunan kızı Fatma için yardım istedi. Fatma’nın, Ahmet isimli dini nikahlı bir erkekle kaçtığı ve kumasıyla birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Ahmet’le resmi nikah kıyan Fatma, Esra Erol’un yoğun çabaları ardından baba evine döndü. Tam her şey rayına oturdu derken Fatma, yine Ahmet’in yanına kaçtı. Bunun üzerine soluğu Esra Erol’da alan Melahat Hanım, Fatma'nın şiddet gördüğünü ve Ahmet'in cezaevine girdiğini iddia etti. Geçen haftalarda annesinin iddialarını yalanlayan ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Fatma, bugün bir kez daha Esra Erol’da programına çıktı ve gözyaşları içinde tüm gerçekleri anlattı. İşte detaylar...