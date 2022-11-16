Fatih Altaylı ile Enver Aysever arasında 'köpek' kavgası! Birbirlerine girdiler

Habertürk sunucusu Fatih Altaylı ile Tele 1'den kovulan Enver Aysever arasında köpek kavgası çıktı.

Son dönemde sokak köpeklerinin saldırıları konuşulurken Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yaptığı yayında HAYTAP Başkanı Kemal Şenpolat ve Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'ı konuk etti.

FATİH ALTAYLI CANLI YAYINDA KONUĞU FIRÇALADI: CAR CAR KONUŞUYORSUNUZ

Yayın esnasında Altaylı, HAYTAP Başkanı Kemal Şenpolat'ın sözlerini keserek, "Ne olur ama burası size özel program değil. Beni delirtmeyin lütfen geldiniz car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var. Hayvanseverlikten soğuyacağım sizin yüzünüzden. Burada eşek başı değiliz. Bağıra bağıra konuşmayın" dedi. Sözü daha sonra Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'a verdi.

Yaşananlar sonrası Fatih Altaylı'ya sosyal medyada tepkiler yükseldi. Bunlardan biri de Enver Aysever oldu.





ENVER AYSEVER'DEN FATİH ALTAYLI'YA: HADDİNİ BİL

Enver Aysever daha önceden paylaştığı bir köpek ile sarıldığı videoyu alıntılayıp, "Hayatında bir kez şu sevgiyi yaşasan Fatih! Ama lüks arabaların yerini tutmaz değil mi? Kılına zarar gelecek her sokak canından artık sorumlusun! Haddini Bil Fatih Altaylı" dedi.

"ASIL SEN HADDİNİ BİL"

Aysever'e yanıt veren Altaylı, "Programı izledin de mi konuşuyorsun. Ne demişim de haddimi bilecekmişim. Diğer konuğa konuşma hakkı vermeyen konuğu susturdum diye mi hayvan düşmanı oldum. Asıl sen haddini bil." şeklinde sert bir yanı verdi.

ALTAYLI'NIN GAZETECİLİK GEÇMİŞİNİ SORGULADI: DÖN BAK!

Daha sonra Aysever bir paylaşım daha yaparak Altaylı'nın gazetecilik geçmişini sorguladı.

Aysever, "Bu sorunlar öyle konuşulmaz. Hem çocuklar, hem hayvanlar korunmalı. Konuyu bilenlerle konuşacağına ucuz popülizm yapıyorsun! Had bildirmeye kalkma mahcup olursun. Hepimizin ne yaptığı ortada. Dön gazetecilik tarihine bak! Ayrıca çağdaş gazetecilik oku biraz!" dedi.