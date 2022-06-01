Evlendiği gün morfin ve kodein ile öldürülmüştü! Müge Anlı'dan Ahmet Yeşildağ cinayeti açıklaması! Sevgilisi ve ablası...

Müge Anlı cinayet gerçeğini ortaya çıkarmıştı! Evlendiği gün morfin ve kodein maddesi ile öldürülen Ahmet Yeşildağ'ın sevgilisi ve ablası için karar çıktı. Bursa'da Ahmet Yeşildağ'ın (70), evlendiği gün hayatını kaybetmesiyle ilgili Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 9 yıl önce gerçekleşen ölümün zehirleme sonucu olduğu gerçeğini netleştirdi. Mahkeme, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın beraatine hükmederken, Yeşildağ'ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın (60) ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın (42) annesi Beyhan Mızrakçı'ya bakın ne ceza verdi.