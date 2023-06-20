Esra Erol'a gitti Müge Anlı'dan çıktı! Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf ağızları açık bıraktı: "O kızı bundan kurtarın"

Esra Erol'a gitti Müge Anlı'dan çıktı! Erhan Ercan'ın babasından gelen itiraf ağızları açık bırakttı. 50 yaşındaki Kevser Ercan 26 yaşındaki kızı Büşra İnan ve torunu ile 7 Haziran'da İstanbul'daki evinden ayrılmıştı. Yayının ardından bulundu haberi verildi. Yeğeni Esra'nın iddiasına göre eniştesi Erhan Ercan yüzünden teyzesinin evden gittiğini iddia etmişti. Canlı yayına gelen Erhan Ercan bu iddiaları yalanladı. Esra Erol'a eşini aramak için çıkacakken Müge Anlı'ya transfer olan Erhan Ercan'la ilgili iddialar şaşkına çevirdi.