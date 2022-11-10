11 Ağustos'ta ölü bulunan Selim Yalçınkaya olayında son yaşanan gelişmmeler vatandaşları şoke etti. Eski eşinin Mehmet Yalçınkaya'ya yazdıkları Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. 23 yaşında, bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında, 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Müge Anlı'nın kapısını çalan Yalçınkaya'nın acılı ailesi eski eş Derya'dan şüphelendiklerini söyleyince Derya programa davet edilmişti. Bugün ise Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın Derya tarafından aldatıldığını ve ihaneti kantılayan mesajları ortaya çıkardı. İşte Müge Anlı'yı çılgına çeviren o anlar...