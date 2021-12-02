Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı 'ilk kez benden duyacaksınız' dedi açıkladı!

Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika tutuklama haberi geldi, Müge Anlı katil zanlısının ifadesini 'ilk kez benden duyacaksınız' dedi açıkladı! Bodrumda vurulup bahçede bulunan Ekin Gökçe cinayetinde son dakika gelişmesi Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yer aldı. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin Gökçe'nin en son telefonda görüştüğü Tolga A., yakalandığı sırada Müge Anlı'ya, 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim' diyerek çağrıda bulunmuştu. Arkadaşının evinde yakalanan firarinin ifadesi ortaya çıktı. İşte Adana'da cinayete kurban giden 20 yaşındaki Ekin Gökçe'nin ölümüne ilişkin detaylar...