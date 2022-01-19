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Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Diyarbakır'da kar tatili var mı? Valilik duyurdu

Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Diyarbakır'da kar tatili var mı? Valilik duyurdu
19.01.2022 18:22

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Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin neredeyse bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci gözlerini okulların yarın tatil olup olmayacağına çevirdi ve bazı illerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu bağlamda 20 Ocak Perşembe günü ile ilgili öğrenci ve velilerin merakla beklediği karara dair Diyarbakır Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

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