Depremzedelere yardım kampanyası! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "400’den fazla medya kuruluşu katılacak"

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bugün saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

"400'DEN FAZLA MEDYA KURULUŞU KATILACAK"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bugün gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100'ü aşkın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek.

Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20:00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız. 🇹🇷 pic.twitter.com/xzsskpOBsd — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 14, 2023

Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."

Deprem bölgesinde yaraları sarmak adına düzenlenen anlamlı yardım organizasyonlarına birisi daha eklendi. Televizyon Yayıncıları Derneği, meyda kuruluşlarının katkısıyla bir yardım gecesi düzenleyecek.

ŞİMDİ 'TEK YÜREK' OLMA ZAMANI

Televizyon Yayıncıları Derneği, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

ORTAK YAYINLA İZLEYİCİYE ULAŞTIRILACAK

15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başımız sağolsun Türkiye."