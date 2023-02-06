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DEPREM SON DAKİKA! Kandilli Müdürü Özdener; Kahramanmaraş depremini 17 Ağustos 1999 depremiyle değerlendirdi: ''Yeniden yaşıyoruz"

DEPREM SON DAKİKA! Kandilli Müdürü Özdener; Kahramanmaraş depremini 17 Ağustos 1999 depremiyle değerlendirdi: ''Yeniden yaşıyoruz"
06.02.2023 09:23

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş - Gaziantep depremini 17 Ağustos 1999 depremiyle açıkladı. Özdener; "Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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