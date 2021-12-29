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Çakma Atatürk'e eşinden şiddet! Göksel Kaya: Eşim 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı

Çakma Atatürk'e eşinden şiddet! Göksel Kaya: Eşim 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı
29.12.2021 13:18

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve CHP'nin organizasyonlarında sık sık boy gösteren Göksel Kaya bir kez daha gündemde. Ancak Göksel Kaya, bu kez şiddet mağduru. Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.

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