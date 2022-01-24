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'Büyük parçam gitti...' Fatma Girik'in ölümü sonrası Cüneyt Arkın yürekleri dağladı: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum

'Büyük parçam gitti...' Fatma Girik'in ölümü sonrası Cüneyt Arkın yürekleri dağladı: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
24.01.2022 11:14

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Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik'ten kötü haber geldi. 79 yaşındaki Fatma Girik tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberi sonrası Fatma Girik’le beraber sayısız filme imza atan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın canlı yayında yürekleri dağladı. Arkın ‘‘Benim parçam gitti, hatıralarım gitti, bağıra bağıra ağlamak istiyorum’’ diyerek ağladı.

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