Bursa Orhaneli itfaiye kazası haberi! Bursa'da gelen ihbar sonrası olay yerine müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.