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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
20.11.2021 09:42
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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi. Sofya'dan detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

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Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine Türkiye'nin müdahale ettiği iddiaları üzerine Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine, Türkiye'nin müdahale ettiği ve Bulgaristan'ın içişlerine karıştığı iddiaları ve Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması üzerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisini dün saat 22.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye'de oy kullandırılması konusunda her türlü işbirliğini yapmış ve gerekli kolaylığı göstermişken, seçmenlerin resmi makamlarca yönlendirildiği ve içişlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

Büyükelçiye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması ve bu tür temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin; Bakanlık tarafından yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'ın Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel hakkını kullanmasına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandığı öğrenildi.

BÜYÜKELÇİYE NOTA VERİLDİ
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Büyükelçi'ye, Türkiye'nin ve Türkiye'deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suistimal edilmemesinin beklendiği ifade edilerek, bu hususları içeren bir Nota verildiği aktarıldı. Ayrıca, Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepkinin de dile getirildiği belirtildi.

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