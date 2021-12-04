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BOMBALI SALDIRI! Başkan Erdoğan'a bombalı saldırı girişimi! Polis memurunun aracındaki uzaktan kumandalı düzenekten ilk görüntüler!

BOMBALI SALDIRI! Başkan Erdoğan'a bombalı saldırı girişimi! Polis memurunun aracındaki uzaktan kumandalı düzenekten ilk görüntüler!
04.12.2021 20:15 - Son Güncelleme: 04.12.2021 20:16
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu. Polis memurunun aracına yerleştirilen uzaktan kumandalı düzenekten ilk görüntüler geldi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.

Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.



POLİSİN PATLAYICI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ


Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.




PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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