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Bebeğini sobada yakarak öldüren anne! Yozgat'ta 1 aylık bebeği kesip sobada yakan Fatma Büyük tutuklandı mı?

Bebeğini sobada yakarak öldüren anne! Yozgat'ta 1 aylık bebeği kesip sobada yakan Fatma Büyük tutuklandı mı?
01.12.2021 16:59 - Son Güncelleme: 01.12.2021 17:10
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Bebeğini sobada yakarak öldüren anne! Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babayı konuşurken bir korkunç haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.

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Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi.

Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCE BIÇAKLAMA SONRA YAKILMA
Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı.

Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına alındı.

Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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