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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından açıklamalarda bulundu | 23.11.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından açıklamalarda bulundu | 23.11.2022
23.11.2022 13:34

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nın karadan da süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye sınırlarımızı bir güvenlik şeridi ile kapatmak kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.

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