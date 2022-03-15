Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İttifak ortaklarından ürktüğü için anaların kapısını çalmaktan korkan siyasetçi müsveddeleri...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında önemli açıklamalarda bulundu. "Vahim salgın tablosunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, Batı'nın yaptığı gibi dünyaya da sırtımızı dönmedik." diyen Başkan Erdoğan; "Dünyayı iyilik değiştirecek şiarıyla çıktığımız iyilik seferberliği hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine değinen Başkan Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip ittifak ortaklarından ürktüğü için anaların kapısını çalmaktan korkan siyasetçi müsveddelerini de gördük. Kaldıkları otele davet ettiler, ayaklarına gitmediler, gidemediler." yorumunda bulundu.