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Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
25.11.2022 12:32

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan terör örgütü PKK'nın saldırılarına karşı sessiz kalan Batı'ya sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne sivil toplum kuruluşlarından ne de medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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