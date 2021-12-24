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BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL bu akşam saat 21:00'de | ATV - A News - A Para - A Haber canlı izle

BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL bu akşam saat 21:00'de | ATV - A News - A Para - A Haber canlı izle
24.12.2021 13:15

OTOMATİK OYNAT

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Ana Sayfa 01:13
Emniyet'ten 27 ilde organize...
Ana Sayfa 03:05
Emekli ve memurun merakla...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21:00'de ATV - A Haber - A Para - A News ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın ekonomideki yeni yol haritası, 2023 seçimlerine doğru siyasetin nabzı ve iç ve dış politikadaki tüm gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte ATV - A News - A Para - A Haber canlı izleme ekranı...

Televizyon Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ile alınan kritik önemleri ve ekonomideki son durumu ATV - A Haber - A Para - A News ortak canlı yayınında değerlendirecek.

GÜNDEMDEKİ SICAK MADDELER
Peki ekonomi alanında yeni hamleler gelecek mi? Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hangi hazırlıklar yapılıyor? Terör örgütlerine yeni bir sınır ötesi operasyon gündemde mi? Suriye, Libya, Irak, KKTC ve Azerbaycan gibi bölgesel konularda hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO'nun tutumu hakkında düşünceleri ne? Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel" programı bu akşam saat 21:00'da ekranlara gelecek.

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