BAŞKAN ERDOĞAN ile GÜNDEM ÖZEL bu akşam saat 21:00'de | ATV - A News - A Para - A Haber canlı izle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı" ile alınan kritik önemleri ve ekonomideki son durumu ATV - A Haber - A Para - A News ortak canlı yayınında değerlendirecek.



GÜNDEMDEKİ SICAK MADDELER

Peki ekonomi alanında yeni hamleler gelecek mi? Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hangi hazırlıklar yapılıyor? Terör örgütlerine yeni bir sınır ötesi operasyon gündemde mi? Suriye, Libya, Irak, KKTC ve Azerbaycan gibi bölgesel konularda hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO'nun tutumu hakkında düşünceleri ne? Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel" programı bu akşam saat 21:00'da ekranlara gelecek.

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