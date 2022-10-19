Başkan Erdoğan Amasra'daki 'kader' sözlerine karşı çıkanlara ve Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: İslamla alakan yoksa...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra'da meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili bölgede yaptığı açıklamada "Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım." ifadelerini kullandığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve bir kesim tepki göstermişti. Başkan Erdoğan onlara şu sözlerle cevap verdi "Birileri gibi istismar yapmıyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, eşlerinin, anne ve babalarının yüzlerindeki hüzün adeta ömrümüzden ömür götürüyor. Kadere inanan insanlarız. Özellikle kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız. Şehitlerimizin geride kalanlarına tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. Bunları yaparken de mukadderata teslim olacağız. Yeri geldiğinde bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır diyor muyuz? Diyoruz. Senin İslamla alakan yoksa onu zaten biz bıraktık, gitti."