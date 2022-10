Başkan Erdoğan Amasra'daki 'kader' sözlerine karşı çıkanlara ve Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: İslamla alakan yoksa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün meydana gelene maden faciasıyla ilgili söylediği sözlerine tepki gösterenlere de sert çıktı.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"CAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA KÜÇÜK BİR ESNEKLİĞİMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

"Maden kazaları İngiltere'den Fransa'ya, Hollanda'dan Kanada'ya her yerde yaşanabilmektedir. Bunlar arasında bazılarında bakıyorsunuz Japonya'da 687 ölümün, Almanya'da 405 ölümün yaşandığı kazalara da şahit oluyoruz. Ülkemizde 1930 yılından bugüne 2014 vatandaşımız maalesef maden kazalarında şehit olmuştur. 2000'ler öncesinde kıyıda köşede ruhsatsız ocaklarda yaşanan kayıtlar dahil değildir. Can söz konusu olduğunda en küçük bir esnekliğimiz söz konusu olamaz. Birileri gibi istismar yapmıyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, eşlerinin, anne ve babalarının yüzlerindeki hüzün adeta ömrümüzden ömür götürüyor.

"KADERE İNANAN İNSANLARIZ SENİN İSLAMLA ALAKAN YOKSA BİR BIRAKTIK GİTTİ"

Kadere inanan insanlarız. Özellikle kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız. Şehitlerimizin geride kalanlarına tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız. Bunları yaparken de mukadderata teslim olacağız. Yeri geldiğinde bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır diyor muyuz? Diyoruz. Senin İslamla alakan yoksa onu zaten biz bıraktık, gitti. Bu ikisi birbiri ile çelişen değil birbirini tamamlayan tutumlardır.

"BEN KADER VE KAZAYA İMAN ETMİŞ BİR İNSANIM"

Hadisenin nasıl yaşandığı dahi tam olarak bilinmiyorken işi kader kavramını aşağılamaya kadar vardıranlar tehlikeli bir mecrada ilerlediğini bilmelidir. Ben kader ve kazaya iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Amasra'daki maden kazası takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir. "