Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci uygulamanın bakanlığa ait yerli ve milli bir uygulama olduğunu belirtti.

Tarım Cebimde uygulaması sayesinde çiftçiler, alacağı desteği ve nereye ne ekeceği gibi soruların cevabına cep telefonu üzerinden erişebilecek.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

Yılın ilk iş günü bakan olarak siz eli öpülesi çiftçilerimizle bunu kamuoyuna duyurmak için aramızda bulunan değerli medya mensuplarıyla yaşayabileceğim en güzel gün ve en mutlu an olacaktır. Atmış olduğumuz bu adımı sıradan olarak görmüyor, AK Parti hükümetlerinin ülkemize kazandırdığı tarım kanunundan başlayarak mevzuat açısından pek çok düzenlemeyi nasıl hükümetimiz çiftçilerimizin istifadesine sunmuşlar bundan dolayı değişim sağlamışlarsa buna devrim diyebiliriz. Tarım Cebimde mobil uygulaması nedir? Bu uygulama bir mobil uygulamadır. Uygulamanın ilk versiyonudur. Diğer uygulamalar gibi süreç içinde kendini güncelleyecektir. Tarım Cebimde 1.0 tamamıyla her bakımdan yerli ve milli uygulamadır. Bu yönüyle de farklı bir yerli milli uygulama olarak kayıtlara girmiş olacaktır.

Bir diğer bu uygulamanın ilgi çekici yönü, özel bütçe oluşturmadan 2023 tarihi itibarıyla mobil marketlerden indirilebilmekte. Uygulama açıldığında kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir. Bazı mobil uygulamalar bahsettiğim işlemlere gereksinim duyar. Kullanıcı dostu bir yenilik, bir değişikliktir.

Öncelikle ve ilk olarak bu ülke için şartlar ne olursa olsun üretmiş, üretmeye devam eden bakanlığımızdaki kayıtlı üreticilerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Diğerleri üreticilerimizin dışında değişik maksatlar için uygulamada yer alan modüller üzerinden bakanlık faaliyetleri ve çalışmalar doğrultusunda bilgi almak isteyen kullanıcılardır.

DESTEKLERE BAKILABİLECEK

Tarım Cebimde çiftçilerimizin il ve ilçe teşkilatlarımıza gitmeden bakanlık hizmetlerine başvuru yapabilecekleri, tarımla ilgili bilgilere ulaşabilecekleri mobil uygulamadır. Çiftçi kayıt sisteminde olmayanlar da bu uygulamayı kullanabilecek durumdadır. Bitkisel üretim, hayvansal üretim. Birinci başlıkta 5 alt başlık veya 5 alt menü yer almaktadır. Bunlarla biz yapmak istediklerimizi de burada görebilmekteyiz. İlçe bazlı ürün öneriler. Bu herkese açık. ÇKS belgesi alma, e-devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla kayıtlı çiftçilerin gireceği menü. Sonuncu alt menü destek kalemleridir. Tüm kullanıcılara açıktır. Tarıma ilgi duyan A kişisi gelip bu alt menüden acaba ben bu üretimi gerçekleştirirsem hangi desteklerden yararlanabileceğine bakabilmektedir.

KÜPE SORGULAMA YAPILACAK

Hayvansal üretimle ilgili alt başlık 7 tane. Daha doğrusu menü hayvansal üretimle ilgili. Küpe sorgulama. Nedir bu. Kurban Bayramı'nda hayvan alacaksınız, küpesi üzerinden böyle bir hayvan var mı yok mu bunu alt menü kullanarak yapabileceksiniz. Veteriner sağlık raporu doğrulama. Destek takvimi. Şu anda sadece bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destekleri açık açık bildirmektedir. Bakan olduğumuzu bilen herkes telefon numaramıza erişebildiği gibi herkes erişiyor. Üreticilerimize diyoruz ki mobil uygulama var, destek takvimini kullanın. Mobil uygulama üzerinde Haber, duyuru, arama gibi bölümlerimiz var. Haberle ilgili her türlü haberi mobil uygulamada görebilme imkanımız var.

Burada sizi bakanlığımızın e devlet üzerinden sunmuş olduğu diğer hizmetlere de yönlendirmesi yapılabilmektedir. Uzağı yakın eden bu uygulama bizim için son derece önemli ve vazgeçilmedir. Üretim planlaması doğrultusunda önemli mesafe kat edilmiş olacaktır.