ATV canlı yayınında şoke eden anlar! Esra Erol ayakkabılarını bir kenara atıp koşarak stüdyodan çıktı! İşte o anlar...

60 yaşındaki Melahat Bağ, 45 yıllık eşi tarafından ihanetle suçlandığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bağ, "Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

"Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin diyen Melahat Bağ'ı 45 yıllık eşi Ramazan Bağ, stüdyonun kapısında bekliyordu.

Canlı yayına girmemekte ısrar eden Ramazan Bağ'ın o hallerine dayanamayan Esra Erol stüdyodan koşarak çıktı ve ayağındaki ayakkabıları da bir kenara atarak yalın ayak konuğun yanına gitti.

Esra Erol, Bağ'ın canlı yayına çıkarmak için dil döktü. Yayına çıkmak istemeyen yaşlı adam zor anlar yaşadı.