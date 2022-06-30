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ASGARİ ÜCRET CANLI YAYINI İZLE! Asgari Ücret komisyonu asgari ücret açıklaması A PARA - A HABER CANLI YAYIN İZLE

ASGARİ ÜCRET CANLI YAYINI İZLE! Asgari Ücret komisyonu asgari ücret açıklaması A PARA - A HABER CANLI YAYIN İZLE
30.06.2022 15:52

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Son dakika haberi... Asgari Ücret belli oldu mu? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı açıklanıyor. Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci toplantı sonrası TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklama yapıyor. İşte Asgari ücret tespit komisyonun toplantı sonrası karar açıklaması... A PARA - A HABER CANLI YAYIN İZLE

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Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için milyonların beklediği gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. 2022 asgari ücret zammı için artış oranının minimum yüzde 20 olması bekleniyor. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. İşte son dakika asgari ücret zammı haberi! Tespit Komisyonu'nun açıklamasını canlı olarak izleyebilirsiniz...

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