Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için milyonların beklediği gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. 2022 asgari ücret zammı için artış oranının minimum yüzde 20 olması bekleniyor. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. İşte son dakika asgari ücret zammı haberi! Tespit Komisyonu'nun açıklamasını canlı olarak izleyebilirsiniz...

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