Haberler Televizyon Videoları Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den flaş açıklama: İşverene değil, İşçilere destek vereceğiz

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den flaş açıklama: İşverene değil, İşçilere destek vereceğiz

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den flaş açıklama: İşverene değil, İşçilere destek vereceğiz
23.11.2021 10:09
Ana Sayfa
Destan 1. bölüm 5. fragmanı!
Ana Sayfa 01:22
Destan 1. bölüm 3. tanıtım...
Ana Sayfa 03:08
İstanbul Ataşehir'de bomba...
Ana Sayfa 04:07
Dünya Şampiyonu yurda döndü
Ana Sayfa 00:26
Küfürleşme tartışması bıçaklı...
Ana Sayfa 01:00
CHP'li Tanju Özcan:...
Ana Sayfa 00:40
Hafriyat kamyonunun damperi...
Ana Sayfa 02:07
İnsan eti yediğini itiraf etti
Ana Sayfa 01:38
Acun Ilıcalı’dan Survivor All...
Ana Sayfa 01:33
Başkan Erdoğan'dan asgari...
Ana Sayfa 02:13
Başkan Erdoğan’dan ‘ekonomik...
Ana Sayfa 00:45
Borsadan yeni rekor!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Kabine Toplantısı sonrasında çalışmalara ilişkin bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kademeli asgari ücret uygulamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Televizyon Videoları

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için görüşmeler aralık ayında başlıyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:


"Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."


"KADEMELİ ASGARİ ÜCRET OLMAZ"
Kabine Toplantısı sonrasında çalışmalara ilişkin bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kademeli asgari ücret uygulamasının söz konusu olmadığını söyledi.


"Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. O doğrudan doğruya emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır."


ASGARİ ÜCRET ANKETİ TAMAMLANMAK ÜZERE
Bakan Bilgin, işverenin yükünü hafifletmek için asgari ücrette vergi indiriminin söz konusu olabileceğini de anlattı.

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik tüm kesimlerin taleplerinin alındığı ilk anket çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA