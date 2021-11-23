Öğle saatlerinden sonra altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Fiyatların yükselişe geçmesiyle birlikte özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? 23 Kasım altın fiyatları canlı grafik son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ KİLOGRAMI 662 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 662 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 653 bin 300 lira, en yüksek ise 665 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 662 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 553 milyon 99 bin 765,26 lira, işlem miktarı ise 842,21 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 588 milyon 330 bin 973,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: