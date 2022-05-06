Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattı: "Yıllar sonra sanırım en sahici buluşma"

Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattı. Kızlarını aramak için Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz ailesi Atv canlı yayınında milyonları ekran başına kilitledi. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce hırsızların kurbanı oldular, yetmedi baba Ali Yılmaz da kayboldu. Müge Anlı bugün son dakika gelişmesini aktardı. Hem baba hem de kızı bulundu. Birbirlerlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte yaşadıkları ile Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesinin o anları..