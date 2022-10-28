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AK Parti vizyon belgesini açıklıyor! Türkiye Yüzyılı markalaşacak: Milletimizle yazdığımız hikayede yeni bir sayfa açıyoruz

AK Parti vizyon belgesini açıklıyor! Türkiye Yüzyılı markalaşacak: Milletimizle yazdığımız hikayede yeni bir sayfa açıyoruz
28.10.2022 14:30

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AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programda, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak. AK Parti'nin vizyon belgesinde ne var? A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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