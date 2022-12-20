Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Kasımpaşa, Ümraniyespor ile, Ankaragücü, Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayında naklen ekranlara gelen maçlarını haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR, ANKARAGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Her iki maç da, 20 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA - Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken

ÜMRANİYESPOR - Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb