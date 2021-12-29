Haberler Televizyon Videoları 29 Aralık Müge Anlı Atv canlı yayınına ihbar yağdı! Emekli Albay olayında sıcak dakikalar: ''Benim kocam tutsak'' naraları atıldı!

29 Aralık Müge Anlı Atv canlı yayınına ihbar yağdı! Emekli Albay olayında sıcak dakikalar: ''Benim kocam tutsak'' naraları atıldı!

29 Aralık Müge Anlı Atv canlı yayınına ihbar yağdı! Emekli Albay olayında sıcak dakikalar: ''Benim kocam tutsak'' naraları atıldı!
29.12.2021 13:31

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29 Aralık Müge Anlı Atv canlı yayınında bugün 'benim kocam tutsak' naraları atıldı! Emekli Albay Mustafa Kaya olayında ihbar yağdı, tarafların iddiaları kafaları karıştırdı. Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya'yı Müge Anlı buldu. Üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya'nın hayatı tepetaklak oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi. İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" dedi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına iki tarafla ilgili gelen iddialar herkesi şaşkına çevirdi.Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya canlı yayında, 'Benim eşim tutsak' diye haykırdı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

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