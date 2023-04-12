RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları "16 yıldır karımı aldatıyorum" itirafıyla pes dedirtmişti! Recai canlı yayında çılgına döndü! Esra Erol’da stüdyosunda tansiyon yükseldi

"16 yıldır karımı aldatıyorum" itirafıyla pes dedirtmişti! Recai canlı yayında çılgına döndü! Esra Erol’da stüdyosunda tansiyon yükseldi

"16 yıldır karımı aldatıyorum" itirafıyla pes dedirtmişti! Recai canlı yayında çılgına döndü! Esra Erol’da stüdyosunda tansiyon yükseldi
12.04.2023 22:52

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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Aygül, eşi Recai'nin yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Eşinin kendisini ve 3 çocuğunu bırakarak Meral Tovka ile birliktelik yaşadığını dile getiren 36 yaşındaki kadın, boşanmak istediği dile getirdi. Recai ise canlı yayına katılarak ihanet iddialarını kabul etti. Aygül'ü evliliklerinin en başından beri sürekli aldattığını itiraf eden Recai, herkesi şoke ederken bugünkü canlı yayında bir kez daha Aygül’le yüzleşti.

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