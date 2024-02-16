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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 12:44 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 12:44

16 Şubat 2024 Güzel Bir Cuma Duası: Emrullah Hatipoğlu'ndan 🌹 Cuma Duası 🌹 Dinle!

İslam'da bazı vakitlerin diğer vakitlere nazaran üstünlüğü vardır. Örneğin Ramazan ayı diğer aylardan, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı kılınmıştır. Bu münhasır vakitlerden, her hafta idrak edilen Cuma günü, inananların yenilenmesine ve toplanmasına vesile olan bir bayram günüdür. Cuma duası ise Cuma namazının bir parçası olarak kılınan özel bir dua ritüelidir. Vav TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu ''Cuma Sohbeti'' programında Sultan Ahmet Camii Emekli ve Emektar İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu Cuma günü duasını okudu. Hayırlı Cumalar...

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