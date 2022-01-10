Haberler Televizyon Videoları 10 Ocak 2022 Fatih Terim istifa haberi! GALATASARAY'da Fatih Terim dönemi bitti! Yollar ayrıldı!

10 Ocak 2022 Fatih Terim istifa haberi! GALATASARAY'da Fatih Terim dönemi bitti! Yollar ayrıldı!

10 Ocak 2022 Fatih Terim istifa haberi! GALATASARAY'da Fatih Terim dönemi bitti! Yollar ayrıldı!
10.01.2022 14:13 - Son Güncelleme: 10.01.2022 14:17

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21 Aralık 2017 'de ''Nerede kalmıştık'' tweetiyle 4. kez Galatasaray'ın baŞına geçen Teknik Direktör Fatih Terim dönemi 10 Ocak 2022 (Bugün) alınan karşılıklı kararla sona erdi. Son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı. SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ DETAYLARI...

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Son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı.
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