21 Aralık 2017 'de ''Nerede kalmıştık'' tweetiyle 4. kez Galatasaray'ın baŞına geçen Teknik Direktör Fatih Terim dönemi 10 Ocak 2022 (Bugün) alınan karşılıklı kararla sona erdi. Son olarak sahasında Giresunspor'a yenilerek ligde 12. sıraya gerileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim NEF Stadı'nda bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamın bu görüşme sonrası stadyumdan ayrıldığı ifade edilirken yönetim kurulu toplantısının ise sürdüğü bildirildi. Yönetim Kurulu toplantısında Terim'le yolların ayrılması kararı alındı. SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ DETAYLARI...