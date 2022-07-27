Fenerbahçe ,Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i bu akşam sahasında konuk ediyor. Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak. Heyecanlı maç için geri sayım sona erdi. Haberimizden maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

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FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇINI EXXEN'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Fenerbahçe - Dinamo Kiev muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise karşılaşma uzayacak. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.