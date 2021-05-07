RAMAZAN İMSAKİYE
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WhatsApp geri adım atacak mı? WhatsApp zorbalığında süre doluyor! Sözleşmeyi kabul etmeyenleri ne bekliyor?

WhatsApp geri adım atacak mı? WhatsApp zorbalığında süre doluyor! Sözleşmeyi kabul etmeyenleri ne bekliyor?
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek sözleşmenin son kabul tarihini 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelemişti. Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak. Peki 15 Mayıs'tan sonra kullanıcıları neler bekliyor? Sözleşmeyi onaylamayan WhatsApp kullanamayacak mı? İşte detaylar.


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