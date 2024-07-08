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Haberler Teknoloji Videoları Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024, 21:07 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 21:07

TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20'de!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için tüm hazırlıklar tamamlandı. TÜRKSAT 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile bu gece saat 00.20’de SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yörüngesine fırlatılacak. Fırlatmaya saatler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu fırlatmaya ilişkin bilgiler verdiği canlı bağlantıda ''Daha kaliteli ve hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız.'' dedi.

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